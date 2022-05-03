國內疫情急遽升溫，使民眾對外出用餐再度轉趨謹慎。包括漢來美食(1268)、王品(2727)、和億生活集團及晶華(2707)、寒舍(2739)、雲品(2740)及凱撒飯店連鎖等飯店業者，均紛紛重啟餐飲外帶服務、祭出相關優惠措施，甚至推出防疫組合包商品，力拚降低對營運衝擊程度。

漢來美食因應疫情升溫使民眾對外出用餐轉趨謹慎，2日起將旗下漢來海港自助餐廳去年三級警戒時推出的「餐券放大術」重出江湖，1張餐券可兌換6～8道餐食外帶回家享用，並同步推出外帶便當，消息一出吸引不少顧客及公司行號詢問及預訂。

漢來美食表示，今年「餐券放大術」換購餐食內容包括沙拉、海鮮、綜合壽司、熱食、港點、肉類及甜點，由各餐廳主廚為顧客固定配置，相當於4.4折腰斬價。外帶便當則精選9大主題餐台人氣招牌菜色，每份足夠2人共享，使用餐券結帳可享4.4～5.8折不等優惠。

王品因應外帶需求大增，集合全台21個品牌共283家門市推出「王品打牙祭」外帶活動，除了自取最高可享88折優惠，還可搭配品牌消費任務，同品牌消費3次滿額送100點「王品瘋美食APP」瘋點數，或任選3品牌消費滿額，最高送338點瘋點數，三重優惠可併用。

和億生活集團指出，隨著部分消費者改選外帶餐點，帶動旗下添好運、了凡實體門市及hoyiiGO生活購網路商城的冷凍冷藏商品業績成長約35％，加計安永鮮物、吉品養生、獵人谷之夢等合作品牌在內的訂單總量持續增加，整體業績成長達50％。

對此，和億生活集團hoyiiGO生活購網路商城即日起至15日同步推出防疫專區79折優惠，添好運、了凡實體門店即日起至月底祭出外帶85折優惠，出示小黃卡再加碼指定品項買一送一、滿額贈送消費抵用券等多重優惠活動。

雲品指出，疫情使許多消費者習慣以外帶及內用交替方式消費，近期外帶需求相應增加，台北君品酒店推出的母親節中式極品海陸分享餐已預訂逾200多套。此次進一步重啟當日現做外帶餐點，並首度推出頂級常溫禮盒「黃金蟲草鮑魚雞湯」，可在雲朗選物網查詢訂購。

晶華旗下「晶華美食到你家」店商平台除持續提供五星美饌外帶外送服務，也開賣「抗疫戰備存糧箱」，依商品種類及保存方式分為4類別，包括冷凍及常溫囤貨組、分量分為個人包及家庭共享組，並提供全台宅配到府免運費服務，自取則加贈「沐蘭甦活乾洗手噴霧」。

凱撒飯店連鎖旗下「凱撒美食EAT-N-GO」購物商城亦推出2款「台北凱達防疫五星美食箱」，將五星級主廚團隊烹調的美味鮮凍料理整箱直送，最多高達18道美味料理、並提供7～75折優惠，簡單加熱後即可輕鬆享用，讓民眾在家享用高檔美食更便利。

寒舍旗下台北喜來登至月底推出「小黃卡餐飲優惠」，周一至周四午晚餐與周五午餐時段，持小黃卡至館內SUKHOTHAI、比薩屋與安東廳餐廳4～10人用餐，出示3劑疫苗施打證明可享75折優惠，防疫之餘也能安全享受大餐。

同時，為因應消費者餐飲外帶需求，台北喜來登亦推出各式外帶美食、米其林二星美饌、烤鴨分享餐、日式海陸鍋物等吸客，外帶美食最低可享85折優惠、官網下單美味抵家，也有適合小家庭族群的四菜一飯「五星美饌分享餐」，外帶餐飲皆可提供計程車外送服務。