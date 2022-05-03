華碩(2357)宣布推出ASUS ZenScreen Go MB16AWP無線可攜式螢幕，採用15.6吋FHD抗眩光面板，以及7,800 mAh電池，最高可提供3.5小時觀看時間。搭配11.5 mm超薄機身，可輕鬆放入個人背包、背袋，不論身置何處，都能立即延伸精彩視界！

除了以USB-C或HDMI連接，ASUS ZenScreen Go MB16AWP內建無線Wi-Fi鏡像功能，不需透過任何線材或額外的應用程式，即可支援iOS、Android、macOS與Windows 10等裝置，在較大螢幕分享影音多媒體；搭配macOS、Chrome OS、Windows 10裝置使用時，還能執行延伸投影，提升多工作業生產力。

此外，ASUS ZenScreen Go MB16AWP亦配備重力感應器，無論在有線或無線連接狀態下，皆可自動切換橫向、縱向模式，以因應不同使用情境，例如：進行簡報、試算表時適合橫向模式，而縱向模式則方便檢視文件、瀏覽電子書或網站。

ASUS ZenScreen Go MB16AWP無線可攜式螢幕，機身配備可收摺支架，能將其支撐於任何平坦表面，並隨心所欲調整俯仰角度；後方1/4吋螺紋插孔，還可將螢幕安裝至標準三腳架或桌面支架，確保使用者擁有絕佳舒適的瀏覽體驗與工作環境。

同時ASUS ZenScreen Go MB16AWP另具備豐富I/O，以滿足多樣裝置連接需求，包括：兩個USB-C，可分別接收影音訊號及輸送電力，還有一個mini HDMI可相容各種輸入源，擁有極致靈活的運用彈性；再加上1瓦立體聲揚聲器，不僅可傳遞優異音效，內建的智慧型放大器亦有助於驅動標準3.5 mm耳機，為使用者打造有「聲」有「色」的娛樂饗宴。