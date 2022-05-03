職業表演娛樂稅新北市民要繳10％，在北市只要2.5％，新北市議員葉元之今在議會質詢時指出，娛樂稅在1942年開徵，當時農業時期，政府希望大家勤儉建國，避免消費、減少娛樂，但時代已經不同，要求不要在用課稅方式「懲罰」民眾娛樂，籲新北市府分階段調降。

葉元之說，當時課稅有「寓禁於徵」的政策意義，但現在娛樂已經是大家日常休閒生活的一部分，政府甚至還鼓勵大家看電影、藝文表演等經濟文化娛樂，去年政府的振興券還加發「藝fun券」

文化部也將在板橋火車站旁的特專三用地設立「國家級國家兒童未來館」，到時候會有兒童文化體驗館、數位藝術體驗館，之後若有收門票，也要課徵娛樂稅，根本與政府政策背道而馳。

葉元之說，雙北是共同生活圈，但市民在新北從事娛樂活動，要繳比台北高的娛樂稅，相當不合理，也與市府經濟發展及推動藝文活動的目標相違背。以職業表演娛樂稅來說，市民在新北要繳10％，在北市只要2.5％。

葉元之也說，課娛樂稅的標準也很奇怪，財政部曾函釋「職業性說書」要課娛樂稅，是指「講解書中意義或講說評詞、故事」，那這樣各級學校或補教業者是否都要被徵收娛樂稅，但同一函釋是說舉辦「全方位成功經典講座」並非說書，難怪網紅博恩會說「適當包裝即可避稅」。

葉元之表示，去年新北市課電影院娛樂稅400萬、藝文活動74萬、KTV3300萬，金額不大，影響市府財源很有限，課稅目的必須正當，不能用開源為由，去年中央政府超收4327億的稅，新北市應該爭取中央其他的稅源，而不是不願意改革不合理的稅。

財政局長李泰興表示，稅務要整體考量，娛樂稅雖然占稅收不高，但中央財政紀律會要求減稅部分項目，需提出替代財源，會再回去研究。