台中市長盧秀燕透過視訊主持下午疫情記者會。（台中市政府提供）

台中市今（3）日本土確診新增1196例，台中市長盧秀燕透過視訊主持下午疫情記者會，宣布與台中與各大醫院合作實施「快篩陽『得來速』」機制，目前已有6家醫院開設「綠色通道」；另，衛生局也公布公共足跡，雖然新增確診者爆增，公共足跡只剩一頁10處，包括：梧棲第一公有零售市場、逢甲夜市、水湳市場等10處。

盧秀燕表示，台中市新增1196例，其中有495位確診個案為接觸者發病，包含校園群聚124例、職場群聚101例、家庭朋友群聚270例；另，居家照護截至今日10時有4498位，其中3755位已收案居家照護、273位評估中、470位不符合收案條件。

至於專責病床，病床數共352床，其中已使用數為169床(48.01％)、可使用數為183床(51.99

％)。

有關今日新增確診個案熱點足跡，衛生局說明，包括4月29日梧棲第一公有零售市場、藏壽司崇德店、逢甲夜市；4月30日潭子運動中心、世界健身俱樂部台中學府店、水湳市場、台中金典酒店；5月1日沙鹿公有零售市場、台中觀光酒廠、北平黃昏市場。