再過一個月就是端午佳節，台灣彩券3日推出二款新刮刮樂─「金好中」及「金鑽999」迎端午，每張售價都200元。其中「金好中」總中獎率50％，有50個55萬；「金鑽999」3個頭獎200萬元，2款新品總獎項超過277萬個 總獎金逾9.2億元。
台灣彩券公司今（3）日推出「金好中」及「金鑽999」2款刮刮樂新品，要與民眾雙金旺財迎端午！「金好中」每張售價新臺幣200元，呼應農曆5月5日規劃頭獎55萬元共有50個，票面設計以諧音「中」的Q版擬人化金粽，搭配祈福御守、寶藏箱與金磚，傳達心願達成與財源滾滾的好預兆，總中獎率高達50.1％，等於平均每兩張就有一張中獎。
「金鑽999」每張售價200元，票面上999純金條與耀眼黃鑽，凸顯遊戲主題也傳遞「賺久久」的祝福，頭獎200萬元共有3個，2,000元（含）以上的獎項超過6萬個。2款新品總獎項超過277萬個，總獎金逾9.2億元。總中獎率27.55％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。