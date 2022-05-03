再過一個月就是端午佳節，台灣彩券3日推出二款新刮刮樂─「金好中」及「金鑽999」迎端午，每張售價都200元。其中「金好中」總中獎率50％，有50個55萬；「金鑽999」3個頭獎200萬元，2款新品總獎項超過277萬個 總獎金逾9.2億元。

台灣彩券公司今（3）日推出「金好中」及「金鑽999」2款刮刮樂新品，要與民眾雙金旺財迎端午！「金好中」每張售價新臺幣200元，呼應農曆5月5日規劃頭獎55萬元共有50個，票面設計以諧音「中」的Q版擬人化金粽，搭配祈福御守、寶藏箱與金磚，傳達心願達成與財源滾滾的好預兆，總中獎率高達50.1％，等於平均每兩張就有一張中獎。

「金鑽999」每張售價200元，票面上999純金條與耀眼黃鑽，凸顯遊戲主題也傳遞「賺久久」的祝福，頭獎200萬元共有3個，2,000元（含）以上的獎項超過6萬個。2款新品總獎項超過277萬個，總獎金逾9.2億元。總中獎率27.55％。