新北兒童疫苗施打首日 侯友宜：出現不良反應可盡速就醫 15:252022/05/03 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今是新北市兒童疫苗施打首日，新北市長侯友宜提醒家長與老師關心學生身體狀況。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今是新北市兒童疫苗施打首日，新北市長侯友宜上午也到永和區頂溪國小視察接種莫德納疫苗狀況，侯友宜下午在疫情說明會表示，請家長與老師關心學生身體狀況，如連續發燒超過48小時，或出現嚴重過敏反應，胸痛、心悸、呼息急促、運動耐受不良等症狀，應盡速就醫。 侯友宜並提醒，孩童接種後應少奔波、睡眠充足不熬夜，不空腹，多喝水，放輕鬆，有狀況立刻回報師長，老師每節課定時關心，體育課2周內改為靜態課程。 新北近7萬人確診＋居隔、居家照護 侯友宜：還沒達最高峰 本土直逼2萬 林氏璧揭確診關鍵9天 點名1族群自主升三級 #侯友宜 #兒童疫苗 #施打 #出現 #應盡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗＋145 苗栗農工傳出6位學生確診 15:132022/05/03 生活 兒童疫苗開打 童：爸媽叫我來打 04:102022/05/03 生活新聞 柯酸陳吹冷氣看報表 侯：點滴在心頭 04:102022/05/03 政治要聞 傳染力更強 南韓爆首例Omicron亞變種「BA.2.12.1」 已打3劑疫苗 10:552022/05/03 國際 彰縣兒童疫苗開打 首日10人接種 04:102022/05/03 地方新聞 兒童疫苗排除12歲 桃園家長炸鍋 04:102022/05/03 地方新聞 首例！彰化小一生打完莫德納胸痛、體溫升高 急送醫 10:362022/05/03 生活 新北居隔轉型陳時中拋疫苗接種率再高一點 侯友宜：醫療量能才是重點 11:402022/05/03 生活 新北今新增8278例 侯友宜：增設4處社區篩檢站 15:152022/05/03 生活 兒童疫苗施打首日 侯友宜視察接種狀況 10:362022/05/03 生活 彰化單日再爆214例 衛生局：大流行狀態來臨需嚴陣以待 15:192022/05/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。