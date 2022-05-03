今是新北市兒童疫苗施打首日，新北市長侯友宜上午也到永和區頂溪國小視察接種莫德納疫苗狀況，侯友宜下午在疫情說明會表示，請家長與老師關心學生身體狀況，如連續發燒超過48小時，或出現嚴重過敏反應，胸痛、心悸、呼息急促、運動耐受不良等症狀，應盡速就醫。

侯友宜並提醒，孩童接種後應少奔波、睡眠充足不熬夜，不空腹，多喝水，放輕鬆，有狀況立刻回報師長，老師每節課定時關心，體育課2周內改為靜態課程。