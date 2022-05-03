雲林縣「北港鎮第1公有市場」斥資7億元整建後閒置，曾被行政院工程會評為「全台最貴蚊子館」，目前由業者活化為「朝聖高悅酒店」，但因租約問題與市場舊承租戶持續打官司，上個月底業者收回門面的3間店面，3日表示3間店面位於北港朝天宮宗聖台下，將配合在地媽祖文化，打造最「神氣」門面，帶動地方旅遊產業。

「北港鎮第1公有市場」1988年因火災燒毀，北港鎮公所以BOT方式與建設公司共同重建，2001年啟用命名為「榮華富貴市場大樓」，卻因經營不善閒置10餘年，2017年雲林縣企業主王元亨取得經營權後投資上億元活化，結合住宿與餐廳打造「朝聖高悅酒店」。

王元亨表示，他身為雲林子弟，第1公有市場緊臨媽祖信仰重鎮北港朝天宮，地理位置得天獨厚，看到它沒落閒置，內心非常不捨，因此與友人集資取得經營權，這幾年住宿服務很受歡迎，但原本承租市場1樓店面的攤商，因租約問題與酒店產生糾紛，雙方沒有共識，只好透過司法程序解決。

王元亨說，1樓店面是酒店的門面，之前因占用騎樓、停車等問題，讓入住客人觀感不佳，甚至有客人表示門面混亂找不到入口處。後來透過司法程序，已陸續收回6間，上個月30日再由雲林地方法院公告執行，收回最重要的正面3間店面，目前已請設計師展開門面設計規畫。

王元亨指出，正面3間店面位於朝天宮酬神祭拜的樓台「宗聖台」下，因此將結合北港媽祖文化元素，打造最「神氣」的酒店門面，成為北港特色景點之一，日後再與旅行社合作，規畫北港旅遊行程，吸引大批遊客夜宿消費，重現早年朝天宮周邊「不夜城」榮景。