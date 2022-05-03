馬來西亞女星林明禎，擁有天使臉孔和32E魔鬼身材，被譽為「真人版娜美」，是許多男性心目中的女神，而身為人母的姊姊林詩枝，也擁有不遑多讓的魔鬼身材，近日前往海邊度假的她，公開一支潛水的影片，只見她悠游大海宛如一條美人魚，尤其大露邪惡視角的火辣身材，讓所有人看的鼻血直流。

林詩枝經常在社群平台分享日常點滴，日前PO出一支潛水的影片，只見她宛如一條徜徉浩瀚大海中

的美人魚，在海中做出各種花式動作也難不倒她，而且看起來得心應手相當熟練，尤其一雙纖細修長美腿外加渾圓屁股蛋，讓所有人看的血脈賁張，此外，在做翻轉動作時，倒奶的邪惡視角也因此曝光，清涼養眼的畫面吸引千人朝聖。

對此，網友紛紛留言：「看你潛水是種享受，真的美」、「真的是全世界最美的一條美人魚」、「最後的畫面讓人鼻血噴出來了」、「絕對是所有男性的夢中情人」、「幫我叫救護車，這邊所有的男性都缺氧」、「女神真的非你莫屬」。

林詩枝之前也分享到海邊戲水的影片，只見她身穿比基尼站在沙灘上，眺望一望無際的大海，藍天白雲配上大太陽，形成絕美至極的風景，接著便回過頭朝鏡頭方向奔跑，只見傲人上圍隨著跑步的步伐上下晃動，立刻搶盡網友目光，最後跑到鏡頭前時，不僅彎腰倒奶的邪惡視角曝光，一條深邃的事業線，更是讓人看的臉紅心跳。