亞洲視野競賽評審陳芯宜，以往作品有《四樓的天堂》、《該死的阿修羅》等。（TIDF提供）

國際競賽評審柯金源是TIDF傑出貢獻獎得主。（TIDF提供）

第13屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）即將於本周五揭幕，為期10天的影展將放映高達188部來自世界各地的佳片，眾所矚目的「亞洲視野競賽」、「國際競賽」及「台灣競賽」共43部入圍作品，及「再見真實獎」共18部入選作品，在經過眾評審的激烈會議後，將於5月12日的頒獎典禮揭曉得獎名單。

本屆競賽決審評審陣容堅強，廣邀來自台灣、亞洲與國際的重要策展人、影像與文化工作者，台灣評審代表包含知名影像工作者陳芯宜、TIDF傑出貢獻獎得主柯金源、獨立紀錄片導演及製片蔡崇隆、香港媒體人與創業者張潔平；亞洲評審則包含日本策展人及媒體倡議家清惠子、南韓重要影像工作者金東鈴、新加坡國際電影節節目總監童祈為、泰國電影資料館副館長孔李狄。

國際評審包含英國雪菲爾德紀錄片影展首席策展人Raul Niño ZAMBRANO、南非跨域策展人及藝術總監Tiny MUNGWE、倫敦Open City紀錄片電影節總監María PALACIOS CRUZ、IDFA阿姆斯特丹國際紀錄片影展協同策展人María CAMPAÑA RAMIA，另外還有與富邦文教基金會合作的青少年評審團。

除了3大競賽與8大精心策劃的單元，TIDF亦收錄數部別具意義的作品特別放映，其中包含評審的精彩作品。國際競賽評審金東鈴為南韓重要影像創作者，她自2004年起開始拍攝南韓美軍基地村，持續關切當地從事性工作的女性，上屆入圍TIDF亞洲視野競賽的《鬼怪與懷孕的樹》，即以基地村慰安婦為題，虛實交錯的精彩呈現廣獲觀眾好評。本次影展特別選映其前作《記憶中那場停留》，影片追訪基地村中的3位女性，平緩道出她們與性和被壓迫相繫的命運，也揭開軍事殖民依然深植的陰影。