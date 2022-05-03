疫情升溫，綠島也不能倖免，雖然逐漸進入旅遊旺季，但是遊客比往年同期減少許多，綠島鄉公所今天開始發放振興消費禮金，每位鄉民可以領到2000元現金，居民「焦糖媽媽」說，在這個人心惶惶的時刻，領到現金紅包還蠻驚喜的，鄉長謝賢裕表示，疫情大爆發，島上觀光大受影響，發放振興禮金，對大家不無小補。

綠島鄉長謝賢裕表示，近兩年來受疫情影響，島上觀光產業幾乎都停擺，今年旅遊旺季甚至出現退訂潮，業者叫苦連天，為此，公所今天起發放每人2000元的紓困禮金，至9月30日截止，凡今年2月28日前設籍綠島者都可領取，發放人數4127人，其中包括8位設籍綠島的監獄受刑人，總金額836萬，由鄉庫編列預算。

「綠島焦糖媽媽」說，老公今天一早就去領，一家3口領了6000元，不無小補，她原本以為公所發放的是與店家合作的消費券，打開信封一看結果是現金，直說「蠻驚喜的」。

另有綠島居民指出，雖然清明節前夕還陸續有登島旅客遊玩，但在疫情大爆發後，人潮的確有減少，而之前公布確診者足跡，能特別注意自己是否與確診者足跡重疊，現在相關資訊全無，即使要多加防範，也會讓人無所適從。