女星溫妮（黃于恩）從《大學生了沒》固定班底打開知名度，有好歌喉和甜美外表的溫妮，近年加入網路節目《木曜4超玩》固定主持群，讓她演藝事業再攀高峰，不過溫妮4月25日在IG限時動態證實確診新冠肺炎，表示她被自己的喉嚨痛醒、體溫高達38度，如今在家中進行隔離生活，居家隔離第8天終於快篩陽轉陰，獲得許多粉絲留言支持。

溫妮在昨（2）日上傳影片「關於我的隔離生活，你看到了什麼」，影片中曬出快篩的照片，以及藥丸、清冠一號、吉他、空氣清淨機等，其中一閃而過的還有熱播韓劇《二十五，二十一》，溫妮自爆追劇時，因為劇情哭了好幾次，在網友推薦下看日劇《妻子變成小學生》也戳中淚點。不少粉絲留言恭喜她「恭喜溫溫陰性康復了」、「期待溫溫的健康回歸」、「溫溫辛苦了，很快就能出關了」、「期待溫活力登場」

溫妮之前提到因為工作關係，她幾乎每3天就要做一次快篩「不過很不幸的，我還是確診了」，溫妮表示，她前天工作回家的時候，覺得有點四肢無力，由於她當下快篩陰性。描述細節，溫妮說清晨6點就被自己的喉嚨痛醒，測體溫高達38度，溫妮到醫院做PCR後結果陽性確診，溫妮當下腦海只想著，這幾天有接觸過的人，她失落說：「是不是給大家添麻煩了？接下來工作室必會受影響了…是不是讓大家失望了？滿滿的愧疚感才是最讓人不舒服的症狀」。