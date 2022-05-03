經過數月的燃料費用補貼之後，泰國也即將感受到全球能源價格大漲，通貨膨脹也大增的壓力。

泰國政府柴油補貼政策從2021年10月開始實施，每公升最高補貼30泰銖的政策已在4月底結束，未來可望繼續補貼且金額增至32泰銖。不過，當地通膨愈來愈高情況下，搞不好每公升還會上看補貼40泰銖。

泰國大部分交通工具都需要柴油，因此燃料成本增加，也表示幾乎所有東西的售價都將水漲船高。學者專家憂心，泰國政府無法阻升燃油價格，可能嚴重影響泰企以及當地家庭支出。

泰國政府補助銀彈的水位愈來愈低情況之下，現在甚至還將柴油補貼上限，從每公升從30泰銖提高到32泰銖。當地物流業者Kerry Express表示，已利用大數據規劃最省油費的送貨路線，效率提高了12%。

泰國部分運輸公司指出，希望將車隊以電動車為主，不過非一蹴可幾。比較環保的液化石油氣成本，大約只有傳統汽油或燃料的一半左右。同時，以泰國交通大宗摩托車為例，1年前加滿油約80泰銖，現在已暴增至140泰銖左右，漲幅高達75%。