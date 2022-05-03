賓士汽車和BMW在周二宣布，兩家公司投資的汽車共享合資公司Share Now將賣給歐洲汽車集團Stellantis。雙方沒有揭露交易價格，但表示將聚焦在它們聯盟中更具前途的軟體領域。

Share Now在2019年退出北美汽車共享市場，主要是因為維護成本太高，以及兩家公司形容的「全球移動局勢的動盪狀態」。

BMW執行長齊普斯(Oliver Zipse)曾在2020年底表示，將與賓士重整Share Now，可能引進新夥伴，或是出售該公司。

透過該交易，Stellantis將繼續推進既有的汽車分享部門Free2move業務，寄望全球減碳趨勢會推進汽車共享的需求，並開拓集團新的利潤來源。

Share Now目前擁有約1.1萬輛汽車，主要活躍於歐洲16個城市，擁有約340萬名客戶。

在賣出Share Now之後，賓士和BMW雙方在移動的合作還有兩個部門，一為Free New的app，可以預訂汽車、計程車、電動滑板車、電動腳踏車；另一為Charge Now的app，可以預約充電基礎設施。

BMW投資主管Rainer Feurer說，新的定位可以讓雙方更快速擴大活動規模，在最短時間達成獲利成長。