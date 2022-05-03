台中市素有「文化城」美稱，但市議員黃守達說，經盤點市府文化局每年舉辦的各個藝術節活動，都投入不少資源，卻缺乏整合，使得台中市找不到能夠代表自我特色的「品牌藝術節」活動；文化局表示，市府以薩克斯風為發想，2003年開始舉辦樂器節、爵士音樂節，呼應在地文化特色。

黃守達表示，包括台北藝術節、台北兒童藝術節與台北藝穗節，台北有藝術三節相當知名；另新北也有品牌特色突出的新北兒童藝術節、桃園有桃園地景藝術節、台南則有台南藝術節、高雄有春天藝術節，這些藝術節活動都具有自身品牌特色，且具有相當內容與規模。

再比較各縣市藝術節相關經費，台北藝術三節達6490萬元、桃園2500萬元，反觀台中的兒童藝術節僅編列600萬經費，也缺乏完善的主題規畫與品牌，且近年來許多備受期待的展覽、演出都跳過台中，台中人要看展覽還得跑台北或高雄，使得台中被網友戲稱「文化沙漠」。

文化局表示，市府考量不同族群喜好，每年舉辦兒童藝術節、傳統藝術節、媽祖國際觀光文化節、逍遙音樂町等系列活動，此外，更以后里生產薩克斯風樂器為發想，開辦台中樂器節及台中爵士音樂節，每年規畫不同主題並邀國內外樂手演出，是相當有吸引力的國際文化節慶活動，具有城市活動品牌。