新冠肺炎疫情升溫之際，為保全中、重症醫療量能，中央流行疫情指揮中心於上月21日修訂「確診者分流收治原則」放寬居家照護適用年齡至69歲以下，而65到69歲獨居者、70到74歲生活可自理者收治於集中檢疫所、防疫旅館，中、重症個案則一律送醫。指揮中心今公布分流實施情形，發現僅3成醫院遵守收治原則，1到74歲年齡層仍有高達7成的住院比例，呼籲讓不符條件者儘早出院，接受居家照護。

醫療應變組副組長羅一鈞今公布輕重症分流實施情況，從各縣市報表看來，目前只有3成是按照分流收治條件收治，中間的年齡層（1到74歲）住院情形還是7成左右，希望各醫院依照指揮中心、縣市政府規定收治。

與此同時，指揮中心也會加速，讓不符合住院條件的病患儘早出院，接受居家照護，讓病床調度更有效率，同時也會適度加開專責病房收治，請民眾配合有需要再住院。羅一鈞提醒民眾，返家後，還會有居家照護團隊接續照護，不用擔心沒有銜接。

根據「確診者分流收治原則」，69歲以下未洗腎、懷孕的輕症、無症狀個案適用居家照護，但65到69歲獨居者除外。70到74歲生活可自理或有陪同照顧、65到69歲獨居者、懷孕35周內的女性，可收治於加強版集中檢疫所或加強版防疫旅館。另75歲以上、洗腎、懷孕36周以上者，則一律收治於醫院。

至於輕症、無症狀兒童，未滿3個月且有發燒、出生3到12個月且高燒逾39度，以及洗腎者，均需收治於醫院，其餘適用居家照護。滿1歲兒童原則上採居家照護，若家中條件不符，亦可由照顧者陪同入住加強版集中檢疫所或加強版防疫旅館。若為中、重症個案，不論年齡層，則一律收治於醫院。