（日勝生宣布參與日鼎投控現增，圖為旗下日鼎水務公司的桃園北區水資源回收中心。圖／日勝生提供）

上市營建股日勝生（2547）今（3）日宣布，董事會通過參與100％持股子公司日鼎循環經濟投資控股公司（日鼎投控）現金增資計畫，金額約6.95億元。待完成增資後，日鼎投控實收股數為75,650仟股，實收資本額將擴大為7.565億元。

日勝生以旗下日鼎投控，整合集團100％持有之循環經濟事業日鼎水務企業（股）公司及鼎勝綠能科技（股）公司，並參與經濟部工業局「彰濱工業區資源化處理中心BOT計畫」、桃園市政府「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」公開招標，獲選為最優申請人，持續強化日勝生集團對台灣循環經濟產業的支持力道與競爭優勢。

日鼎投控為執行桃園再生水BTO案，計畫發行新股7,350仟股，每股面額10元，以2022年3月31日自結每股淨值94.6元為價格溢價發行，募集總金額幣6.9531億元。

日勝生為落實ESG理念，支持潔淨再生水成為台灣水資源多元環保來源，計畫全數認購日鼎投控現金增資。待此次增資完成後，日鼎投控實收股數將達75,650仟股，以每股面額10元計算，實收資本額為7.565億元。