宣布參選桃園市長的國民黨前副秘書長、台北市議員羅智強今（3）日上午他宣布，明天就會遷戶籍到桃園市，「有一種新生活要展開的複雜感覺」。下午更表示如果當選桃園市長，他要向六都所有的市長做得好的地方都學起來，尤其盧秀燕是最值得學習的市長。

羅智強今日在臉書表示，如果他當選桃園市長，一定會把六都所有的市長做得好的地方都學起來，把桃園市變成像海綿一樣，吸收其他五都的優點，讓桃園不斷更好。

羅智強強調，盧秀燕市長是最值得學習的市長，堅定而溫柔、宏觀卻細膩，就是專心為市民做事，讓城市進步。更列出盧秀燕信任度：69.4%、施政滿意度：70.9%。其中，支持度，盧秀燕支持度：51%、蔡其昌支持度：22.8%，這是美麗島電子報4月份最新民調，也是市民朋友給盧秀燕的肯定。

而羅智強明天遷戶籍到桃園市。他最近足跡遍佈中壢、桃園、八德、楊梅、蘆竹、平鎮等區看房屋物件，終於決定買位在龜山區的42年老公寓。他表示，唯一的考慮就是價格要便宜，老公寓位在5樓頂樓、沒有電梯，所以爬樓梯會有點辛苦，但沒辦法預算有限。