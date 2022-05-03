孫可芳私下反差大，還被笑稱「白飯小偷」。（Yahoo TV提供）

孫可芳（左起）、曾沛慈紛紛在節目上許願，讓主持人黃子佼面露三條線。（Yahoo TV提供）

曾沛慈、孫可芳近日為新劇《親愛的亞當》，到黃子佼主持的Yahoo TV《佼心食堂》進行宣傳，該戲主旨為討論人為改變基因所引發的一連串議題，不料性格幽默的2人在訪談途中一直搞笑，讓黃子佼不時出聲提醒「《親愛的亞當》真的不是喜劇」。

劇中飾演天生學霸的曾沛慈，這次和胡宇威睽違多年再度合作，在戲中有不少密切的對手戲，曾沛慈除了覺得彼此都長大不少，也忍不住抗議胡宇威將閃婚的喜訊提早告訴她，但她的婚訊卻早就被胡宇威掌握，聽到黃子佼問說：「所以他沒把妳當朋友？」更是忍不住摔筆嗆道：「我也覺得啦！」

在今年1月結婚的曾沛慈也甜蜜分享她和老公的相識、相戀到決定相守的經過，2人原本是認識超過10年的朋友，但一直不算熟，連曖昧氛圍都沒有，過去2人也各自都有交往對象，空窗期也完全錯過，是直到後來相約爬山才開始變熟。

看似小清新的孫可芳，私底下充滿反差，除了被黃子佼形容「像個小男孩」，她在拍攝《親愛的亞當》期間，被被吳岳擎戲稱是「白飯小偷」，常警告其他演員「要保護好自己的飯」，免得自己的飯會被「飯桶」孫可芳搶走，不過她雖然食量大，卻長不高也吃不胖，他也為此幽默許願「希望胃口可以變小。」

孫可芳將在今年下半年演出舞台劇《我為你押韻》，因為先前口碑、票房太好，今年重新粉墨登場，要帶給觀眾更多火花，曾沛慈在旁聽了好羨慕，她想演舞台劇，至今卻屢屢錯過機會，讓黃子佼直呼要幫她介紹機會，孫可芳也承諾會幫她尋覓客串角色。曾沛慈笑說《佼心食堂》就像是她的許願池，之前上完節目後就如願跟楊祐寧拍戲。孫可芳聽了心生羨慕，順勢許願「想和金城武合作」，讓黃子佼無言的頭上冒出三條線。