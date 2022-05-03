從空拍角度看，發現迷宮是一個巨大的愛心，各種繁瑣複雜的交替與彎曲的走道。（大里藝術廣場提供／盧金足台中傳真）

大里藝術廣場打造大型稻草人迷宮，童趣滿滿超好拍。（大里藝術廣場提供／盧金足台中傳真）

台中市大里區台中軟體園區不只是科技軟體重鎮，與民眾互動有「藝」思，園區內的大里藝術廣場特別以800捆稻草捲、150個稻草人，打造長35公尺、寬20公尺的「稻草人迷宮裝置藝術」，充滿童趣，吸引很多民眾來拍照打卡，迎接即將來臨的母親節與端午連假，防疫情期間，親子走出戶外休閒，也感受稻草香。

住在都會區，除了稻田逐漸被水泥叢林取代，稻田面積也逐漸減少，想要親近稻田不易，充滿古早味的稻草人，在藝術家巧手下，成為露天超大型的裝置藝術。

疫情嚴峻，民眾為防疫自保生活緊張，台中軟體園區園區的大里藝術廣場，近來打造大型稻草人迷宮，民眾到此遊玩直呼，「童趣滿滿超好拍！」展期到6月30日。

台中軟體園區DaliArt藝術廣場表示，「稻草人迷宮裝置藝術」展期到6月30日，這處範圍長35公尺、寬20公尺的大型迷宮，以「充滿童趣的稻草人」來建構主題，很多民眾趁著假期來休閒拍照，見造型可愛的稻草人娃娃，爭相拍照，而稻草人迷宮不只趣味性高，也帶動小朋友探索迷宮中，下一個未知方向的樂趣。

藝術廣場指出，從彰化農友採購大量稻草，以800捆稻草捲、150個稻草人設計而成的「稻草人迷宮裝置藝術」，在陽光充足的大里藝術廣場中庭，民眾不但可以穿梭其中。

「哇！愛心大噴發！」從空拍角度看，更可以發現就是一個巨大的愛心，各種繁瑣複雜的交替與彎曲的走道，大小朋友來都可以玩得不亦樂乎。

廣場中庭活動直至6月的連假及周末，特別邀請各地的小農及文創職人們參與，為民眾帶來有溫度、有內涵、有文創、增進親子互動的「頑在藝起」熱鬧市集，同時搭配街頭藝人演出，不論想要浪漫約會或溜小孩，都可一次滿足。

大里藝術廣場也提醒民眾，稻草人很可愛，但拍照時請不要重壓、踢踹、拋摔，以免造成損壞及人員受傷。