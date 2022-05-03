《柏青哥》第一季上週完結。（Apple TV＋提供）

由韓國男神李敏鎬、韓國首位奧斯卡獎項得主尹汝貞、實力新星金敏荷主演《柏青哥》做為首部跨三國語言、跨國界的 Apple TV＋ 原創影集，改編自暢銷同名小說，首季在上週五播畢，也正式宣布確定開拍第二季。

身兼編劇和執行製作人的蘇休表示，「有機會能讓全球書迷透過文字以外的方式看到這本暢銷作品，這是一種無法言喻的感動與榮耀，謝謝 Apple和 Media Res 工作室，讓《柏青哥》能在全球觀眾的喜愛下匯集成溫暖的力量，也成為了我們決心要把整部小說完整呈現的最大動力。」

在第一季的尾聲，善慈在一陣混亂中得知丈夫以撒因涉嫌叛變被捕，同時終於大哥也不再極力反對她上街叫賣貼補家用，正式開啟她在日本販售韓式泡菜的攤商生活。而幼子挪亞也將在本集遇見生命中最重要的人，具有重大意義的信念也將在他心中埋下種子。

該劇讓全球觀眾不分世代再次感受歷史所留下的種種刻痕，醜陋與美麗並存，殖民的殘忍所催化出的移民在流亡下的堅毅，與苦難中更顯真摯的愛。第一季已於4月29日完結，目前全8集可在Apple TV＋收看，主要演員之幕後訪談也同步釋出：「誰是你的善慈？」呼應並期許能觸動每個人心中最感念與感謝的他或她。