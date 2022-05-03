每年就等這一趴！王品(2727)今(3)日公告股東會紀念品內容，不負股東期待，祭出史上最高額、價值3000元的「王品股東大禮包」，感謝鐵粉股東於疫情期間不離不棄、大力相挺。「王品股東大禮包」包含：適用全集團門店的200元紙本現金抵用券、每月200元電子抵用券與400元王品瘋美食購物網電子抵用券，三重好禮總價值3000元，是王品史上最大手筆。

以王品今日收盤價110.5元來算，買一股就能領，獲利將近28倍。

股民每年最期待的小確幸，就是各家發放的股東會紀念品，王品近年寵股東不手軟，被媒體評選為「十大最夯紀念品」，2020年送出2200元美食抵用券、2021年加碼送2516元的王品股東大禮包，今年同樣是大禮包，但價值一舉突破3000元。王品表示，去年是餐飲業最艱辛的一年，除了有賴全體同仁共體時艱，也感謝鐵粉股東以實際行動消費支持，王品才能撐過疫情挑戰，希望邀請股東到門店，讓王品以美食款待「王品心中最重要的人」。

王品今年股東會紀念品，大手筆發3000元大禮包。（示意圖／王品提供）

今年「王品股東大禮包」共有三款抵用券，200元紙本現金抵用券無低消、平假日使用限制，王品集團全台283家門店都適用；每月1張、共計12張的「王品瘋美食APP」200元電子抵用券，消費滿千可折抵一張，限平日使用；以及「王品瘋美食購物網」100元電子抵用券4張，消費滿千可折抵一張，三款抵用券總價值3000元。

王品表示，持股1000股以上的股東，5／27-6／21可憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，也可於7／7、7／8、7／11憑電子投票畫面至台北永豐金證券股務代理部兌領，或親自出席股東會領取。持股未滿1000股的零股股東，則需先參與電子投票後至股代處，或親自出席股東會領取 (如有異動以公開資訊觀測站為準)。王品股東會今年預計於6／28舉行，4／30停止過戶，最後交易日為4／27。