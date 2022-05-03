台北農產運銷公司截至昨日累計確診人數達223人，農委會昨日表示，今日起須快篩陰性才可入場，結果今天快篩試劑尚未送達北農，北市府因此將陰性入場措施延後一天，今早火速支援4000劑讓業者領回家自行快篩。農民痛批，政策朝令夕改只是一再突顯準備的不足，許多政策應該先思考再出口，否則只是讓業者無所適從。

昨日農委會主委陳吉仲於立法院經濟委員會表示，無論是否接種3劑疫苗，承銷人、拍賣員、北農員工等今日起需快篩陰性才可入場，然而今天快篩試劑根本沒有送達北農，於是緊急由北市衛生局支應4000劑，並讓業者領回帶回家篩，之後再持陰性證明入場。

農委會副主委陳駿季表示，北農目前總共223人確診，一市198人，二市25人，加上每天有4000承銷人進場，也因為一市確診人數偏高，因此今日起啟動一市快篩，希望至少進場承銷人快篩是陰性，透過快篩讓確診人數平穩的下降，也確保北農的拍賣和營運能正常運作，預計執行一周，也會滾動式調整。

陳駿季說，不只北農，全國各縣市的拍賣市場都有確診，但比例相當低，不會影響到運作，當疫情升溫到一定程度，就會啟動特殊機制。

「最強菜農」林佳新表示，如果要保護北農員工，早該採取斷然措施，不管是快篩或者是排休降壓分流， 但政府要求員工強制上班不準休市，顢頇的以拖待變導致疫情擴散至此，結果現在才想到要求入場提交快篩檢體。

林佳新打臉說，全台很多市場的從業人員早已染疫嚴重，北農拍賣與包裝業務只是台北農產供需的一小部分，更大部分是周遭配合北農生存的行口以及盤商，這些和外圍有更多接觸的人竟沒有納入快篩名單，這個政策簡直嘩眾取寵到一個不可思議的地步。

台中許姓業者說，如果只是小感冒，甚至無症狀快篩還會去做PCR嗎？萬一居家隔離很可能連帶讓接觸者都被匡列，幾代的經營的行口生意可能就灰飛煙滅。

鄭姓農民說，蔬菜運輸南來北往，卡車和貨車司機都是同一條連結，北農爆發後大家都很緊張，如果要走向共存，至少要有充足的快篩試劑才對，「快篩領回家自己篩，偷換成別人的檢體你怎麼查？很多政策不要只是脫口而出，結果卻換來一堆破綻」。