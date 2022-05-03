中央流行疫情指揮中心今日公布，與基隆相關新增1220例，其中2例是外縣市移出，實際上為1218例；目前仍有9名中、重症患者收治醫院治療。

市長林右昌表示，1218例中，以35至44歲最高，有220人，占比18％，其次是25至34歲，有205人，占比約17％；目前居家隔離2436人、自主健康管理為26人，累積篩檢10萬3256人次，達到本市總人口28.68％。

至於本市快篩陽性專線，昨天有79個進線，18例PCR陽，1例PCR陰，60例已驗未出；今天上午有88個進線，目前皆已經進行PCR採檢，等待結果中。

林右昌進一步報告，專責病床總計有152床，目前已收治111床，其中基隆長庚醫院，重症4名、中症2名、輕症56名；部立基隆醫院，中症3名、輕症37名；三總分院，輕症8名；礦工醫院，輕症1名。另還有41個空床數，空床率27％。

全市校園停課部分，全校停課高中職1校、1所國中、4所小學和7間幼兒園；預防性停課高中職1校、國中1校，以及1所國小；部分停班學校包括高中職7校、國中8校、國小19校，以及16間幼兒園、136班。