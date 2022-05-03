新北市試辦居隔轉型草案送交中央遲未獲到核准，流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，等疫苗接種率再高一點才考慮。對此，新北市副市長劉和然今回應，居隔轉型從上月26日送審至今，已經第8天，從國際疫情發展來看，都會、鄉村型地區都有差異，因此各縣市不同，防疫作為節奏也不一，呼籲中央防疫作為可以不用全部一致，希望讓新北先行居隔轉型。

劉和然說，新北市防疫作為一直走在全國最前線，市長侯友宜不斷提醒市府團隊要勇於承擔，而題給中央的居隔轉型草案寫得很清楚，將以自我居隔為主，除非必要是不外出，主要是希望民眾在從清零到共存的過程中，可以從被動管理到主動自我管理居隔。

侯友宜表示，新北在整個疫苗覆蓋上，高風險的65歲以上長者已經施打7成，這麼大的都市有這樣的施打率還算可以，因此希望中央考慮新北疫情，考量保全新北醫療量能下，儘速讓新北先行居家轉型。