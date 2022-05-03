中租擴大多面向發展，看好生技產業，與知名保健大廠合作，投入開發居家防護、保健養生產品，去年初由旗下仲安生醫推出自有品牌—「仲安家（JOIN HOME）」，歷經一年多來的試驗，在員工、企業客戶間，以品質嚴謹獲得肯定，今年5月正式面向社會大眾推廣，可望成為中租力捧的明日之星。

中租企業總裁辜仲立表示，在企業運營的路上，確保同仁健康平安，是他最重要的使命。2020年初全台疫情爆發，防疫物資供不應求，甚至從海外調配，歷經千辛、克服萬難，才能支應所需，中租企業也不例外；為了確保同仁的安康，旋即開始籌畫能達成使命的事業。

仲安生醫的成立，即是秉持此一理念，以高品質、高規格的要求，推出居家防護、保健養生等系列產品，除以「仲安家」英文諧音「Join Home」作為英文名稱，更以「家」的形象作為品牌識別，期盼同仁從「家」出發，由日常保健著手，照顧好自己和家人。

仲安生醫董事長鄭秀姿表示，仲安家是與本土大廠技術合作研發確保品質，同時也致力深入找尋台灣各地精選優良具特色的農產作物，開發許多在地的農食保健產品。去年先是在中租企業內部銷售，獲得員工的肯定後，向企業客戶介紹，並經過客戶實際體驗認可，再透過仲安家官網回購，以口碑行銷，奠定良好基礎，才正式對社會大眾推廣。

仲安生醫營運主管陳瑞興表示，仲安家從好評熱銷的「益生菌」、「葉黃素活力精華飲」，到主打在地農食的「滴雞精」、「黑蒜精」等，皆經過嚴格的出廠品管檢驗、及SGS第三方檢測等嚴謹把關。其規格之要求，以仲安家滴雞精為例，僅嚴選生長100足日，達5斤以上的紅羽土雞，以文火9小時緩粹雞隻精華，過程中不添加一滴水或高湯，富含胺基酸及膠原蛋白，營養價值非常高。

仲安家「美妍膠原飲」、「兒童葉黃飲」分別採用具日本、美國專利的魚膠原蛋白及游離型葉黃素，膠原飲含有豐富的小分子魚膠原蛋白胜肽及維生素C以利吸收、葉黃素則額外添加牛磺酸與B群同時有助維持體力，其主要成分含量，皆是以最高規格製造處理。