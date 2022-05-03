高市議員林于凱認為，目前區外道路連結切割的方案太過零碎，應檢討道路規畫，並保留較具文史價值的設施與建物。（林于凱提供）

高市議員林于凱認為，目前區外道路連結切割的方案太過零碎，應檢討道路規畫，並保留較具文史價值的設施與建物。（林于凱提供）

高市議員林于凱認為，目前區外道路連結切割的方案太過零碎，應檢討道路規畫，並保留較具文史價值的設施與建物。（林于凱提供）

「台鐵高雄機廠」都更案上周甫通過，卻引發文史保存疑慮，國家鐵道博物館籌備處前主任洪致文更狠批「就是一個高廠的大卸八塊計畫」。高市議員林于凱認為，目前區外道路連結切割的方案太過零碎，應檢討道路規畫，並保留較具文史價值的設施與建物。高雄市副市長林欽榮回應，全案尚未塵埃落定，將再聽取不同建言。

橫跨鳳山、前鎮、苓雅三個行政區，占地約32公頃的台鐵高雄機廠，原為南台灣最大鐵路車箱維修工廠，因配合高雄市區鐵路地下化完工通車後臨港線停駛，經行政院核定遷廠。台鐵局與高市府合作開發辦理都市計畫變更，以提高土地價值挹注遷廠建設經費，4月27日該都市計畫變更案經由高市都委會決議附條件式修正通過。

然而，曾任國家鐵道博物館籌備處主任的洪致文發文直指，大卸八塊的計畫道路跟使用區分，雖鼓勵投資者保留既有建築或工廠紋理，但新設道路全部都暴力地切斷舊工廠的既有道路，把整塊地當作素地，不考慮既有的紋理與歷史痕跡，幾乎所有建築都難以保存。

林于凱3日總質詢時也關心該議題指出，該案道路開闢的規畫以連結區外道路的功能為主，忽略高雄機廠既有脈絡，將土地切割得太過零碎化，不利於地景保存。

林于凱出示過去實地考察拍攝的照片指出，機廠中間及北端，仍留有可供車廂維修的大跨距廠房建築及移車台，應該完整保留，並作為鐵道工程修復的參考。

林于凱並舉例，如鼓山區舊打狗驛鐵道故事館的展示車廂、號誌樓等設施，整備維護的技術在台鐵本身都已逐漸缺乏，或許可透過高雄機廠的保留獲得舊技術的養成機會。

林于凱具體建議，參考2019國發會報告中的方案，檢討道路規劃，盡可能維持原有的脈絡，並與文資團體合作，盤點機廠中部分比較具有文史價值的設施與建物，並予以保留。

林欽榮強調，目前全案未塵埃落定，後續還有第二次公開展覽及續行兩級兩審制，須再送達內政部都委會審議後始能定案。至於保留的方式則需要更多的社會對話、經歷過價值折衝才能獲得答案。市府將聽取不同的建言，作為方案精進的檢討養分。