因俄羅斯入侵烏克蘭導致農作物的必需養分供應陷入緊缺，肥料製造商上季獲利可望創下多年來新高。

全球主要肥料公司加拿大Nutrien Ltd，以及美國Mosaic和CF Industries都可望受惠，西方國家對全球第二與第三大鉀鹽（potash）生產國俄羅斯及白俄羅斯祭出制裁，已經導致這個關鍵的肥料成分創下2008年糧食危機以來的新高價。

BMO Capital Markets Equity Research資深分析師Joel Jackson 表示，Nutrien絕對會提高他們的獲利預測，如果他們沒這麼做，我一定會很震驚。

事實上，鉀鹽價格早從去年起就開始飆漲。國際社會對白俄羅斯國有生產商Belaruskali祭出制裁，以抗議該國總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）對反對派進行鎮壓，而這些制裁措施導致鉀鹽的供應吃緊。

烏克蘭危機與對俄國的制裁則將肥料價格推至新高點，因為俄羅斯是鉀鹽、氮、磷酸鹽、尿素和氨等農作物養分主要的供應國之一。

不過Morningstar股票分析師Seth Goldstein表示，肥料價格高漲最終可能被飆升的天然氣價格抵消，尤其是CF Industries這類氮肥製造商受到的影響可能更大。像Mosaic和Nutrien這類已進行垂直整合並自行開採鉀鹽的公司，其感受到的成本通膨壓力應該會小於必須購買美國天然氣來製造氮氣的CF。

近來歐洲肥料製造商發布的業績報告令投資人大為驚豔，德國K+S AG將全年核心獲利預測大舉調升40%，而挪威Yara International ASA公布的核心獲利則超出市場預期，即使該公司亦警告天然氣價格上漲的影響。