台灣菸酒公司3日表示，自5月4日起至5月10日止，全台全家便利商店將開放預訂「台啤特釀研究室－限量質感禮盒」，全台限量800組，預計5月底到貨。

每組「台啤特釀研究室－限量質感禮盒」包括「金色年華330ml」*4、「白色迷霧330ml」*4、「黑色浪潮330ml」*4以及贈品「霧黑不鏽鋼杯」*1。

台啤特釀研究室BREW LAB是台灣啤酒以百年精湛釀酒工藝下的精心之作，發揮職人精神淬煉出風味層次豐富的酒款，系列產品包含精選慕尼黑麥芽釀製的德式拉格啤酒「金色年華」、散發麥芽香甜及濃郁果香的德式小麥啤酒「白色迷霧」與以英式傳統釀造工法釀製的燕麥司陶特「黑色浪潮」。

台酒表示，「台啤特釀研究室－限量質感禮盒」榮獲「2021IBC英國國際啤酒挑戰賽」及「2022、2021世界品質評鑑大賞」多項大獎，禮盒設計運用特選歐洲優質原料全麥釀造特性搭配燙金點綴增添質感，內裝產品包含全系列3支產品各4罐共12入一次購足，獨家附贈品牌霧黑不鏽鋼杯。