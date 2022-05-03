法國寶獅、雪鐵龍（PEUGEOT、CITROEN）汽車總代理寶嘉聯合宣布，2022年老朋友系列–「老朋友‧夏之獻禮」原廠零配件優惠活動，自即日起至7月31日登場，將提供2016年12月31日前領牌的寶獅、雪鐵龍車主專屬優惠，多項指定原廠零配件優惠價七九折起。

寶嘉聯合指出，隨著國內新冠肺炎疫情升溫，寶獅、雪鐵龍全台授權服務廠持續落實各項防疫工作，使每位返廠車主不僅擁有安心的環境，更以嚴謹的態度、專業的服務提供車主用心的服務品質。