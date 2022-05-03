屬於南台灣半導體產業「S」廊帶的高雄岡山生活圈，因有2024年將完成與台鐵共站轉乘的「捷運岡山站」、87期重劃區、岡山樂購站前廣場、秀泰影城、以及高醫岡山分院強化生活機能，岡山區域房價也站上25萬元，最高達28萬，繼豐鴻建設、誠佑實業和雄崗建設之後，壹起飛建設也搶進推出「聚賢匯」新加坡式建案，預定2023年底完工。

壹起飛建設3日舉行「聚賢匯」建案動土，壹起飛建設董事長陳冠霖致詞指出，因應南台灣半導體產業「S」科技廊帶，岡山的公共建設和民間投資，正在起飛，而岡山白米社區鄰近「捷運岡山站」、87期重劃區、岡山樂購站前廣場、秀泰影城、以及高醫岡山分院，生活機能將更完善。

陳冠霖表示，壹起飛建設在茄萣推出海景第一排的別墅「壹萣發」之後，第二個建案「聚賢匯」，就選定岡山白米社區，就是看上該區擁有區位的優勢，距離國道一號大約10分鐘，岡山市區和「捷運岡山站」，大約5分鐘車程，至於即將開幕的岡山達麗站前樂購廣場、秀泰影城、以及高醫岡山分院，也是5到10分鐘車程。

他說，「聚賢匯」採新加坡式華廈輕豪宅建築風格，1樓作為平面停車位，2到5樓住宅，規劃22坪到35坪的2房和3房產品，一期和二期同時動工，總共60戶，預定2023年底完工。

在大學時期就踏入建築界，一路從基層的工地監工開始做起的壹起飛建設執行長蔡宗叡表示，晶圓代工龍頭台積電宣佈投資高雄之後，高雄產業鏈聚落逐漸成形，直接受惠的楠梓、橋頭、岡山等地房市迅速發展，區域買氣熱到沸騰。

蔡宗叡指出，由於土飆漲的87期重劃區，尚未有建商進場推案，因此，目前在岡山區生活圈的大樓成交價，以雄崗建設的「薰衣巢」每坪28萬元最高，豐鴻建設推出的「蒔上豐閣」，在去年成交每坪24萬元之後，便封盤了。

至於誠佑實業去年12月完銷的「藏逸5期」，成交價大約25.3萬元，因此，他說，壹起飛建設未來開賣「聚賢匯」時，每坪將從25萬元起跳。

蔡宗叡表示，87期重劃區目前只有隆大營建進場動工興建大樓，尚未銷售，而以每坪72.8萬元、創區域高價標得87期建地的鑫龍騰開發，定今年下半年推案，每坪上看35萬元。