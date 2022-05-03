平常喝的手搖飲也能有大人級享受！台酒3日宣布推出手搖飲啤酒，繼去年推出高酒精「晨映」、「夕陽」與無酒精「烈日」、「星月」等口味後，今年除了廣受好評的「晨映百香綠」強勢回歸，還以「桃花源」為概念追加「白桃醉烏龍」、「朝沁百香多」、「月臨芭檸青」三款新品。

今年台酒手搖飲啤酒包括白桃醉烏龍、晨映百香綠等皆為酒精濃度8％，白桃醉烏龍將水蜜桃及烏龍茶兩種口感大升級，在8％氣泡感及麥芽香氣下，完美融合水嫩清甜及恬靜回甘兩種風味。而經典不敗的晨映百香綠選用百香果搭配典雅甘醇的綠茶，恰巧適中的酸甜口感襯托出8％高酒感的芳醇，可以同時享受到酸甜與暢快感。

另台酒持續搶攻無酒精啤酒市場，不斷推出新品，今年也有朝沁百香多、月臨芭檸青等兩款無酒精飲料，「朝沁」來自朝顏花（牽牛花），「月臨」來自月臨花（林檎花），並使用「金牌FREE」無酒精啤酒風味技術，突破酒精限制，隨時隨地享喝就喝，無負擔地享受偽醺感

「朝沁百香多」選用國產台農1號百香果搭配香甜多多，融合啤酒花香氣，清爽不甜膩又透心脾，如享受沁心晨曦的清新。「月臨芭檸青」使用國產珍珠芭樂搭配檸檬青茶，同時喝到芭樂的香氣與檸檬酸甜刺激，最後由青茶香創造獨特尾韻，多層次的口感如在靜謐的月夜中品嘗一杯杯的好茶。

另台酒也表示，去年推出的「烈日芒果冰茶」、「星月荔枝烏龍」及熱量最低的金牌FREE也沒有缺席，各大電商通路同步熱賣中。

本次在全家便利商店獨家推出的新品，還能搭配「台灣啤酒集章趣」活動，凡全家APP會員消費台啤全系列品項單筆每滿60元即可獲得1個章，集滿4個（含以上）就可獲得台啤超高人氣玻璃杯、復古模型車、帆布側背包、還有頂級啤酒起泡機等好禮。

「台啤手搖飲限定啤酒」自今年5月4日起全家便利商店獨家限量販售8％高酒感啤酒：白桃醉烏龍、晨映百香綠，建議售價單罐89元，5月4日~5月31日特價任兩罐82折

金牌FREE無酒精啤酒風味飲料：朝沁百香多、月臨芭檸青，建議售價單罐36元，5月4日~5月31日特價任兩罐82折。

「台灣啤酒集章趣」為今年5月4日~5月31日活動期間，全家APP會員購買台灣啤酒全系列品項單筆消費每滿60元即可獲得1個章，集滿4個、8個、30個、88個章可獲得指定贈品。

※工商時報提醒您：開車不喝酒，未成年請勿飲酒。