本土疫情單日突破兩萬人，仍有許多民眾買不到快篩，中央流行疫情指揮官陳時中表示，今快篩實名制平台共有55萬7784人份可供販售，目前已售出15萬3676人份，全國僅342家藥局完售，還有4955家可購買。

由於快篩試劑仍然一劑難求，引發民怨，陳時中表示，經過與藥師公會全聯會的溝通，藥局認為這兩天仍然要以較公平的方式進行配送，因此暫時不會調整配送策略，但過幾天等配送量較清楚以後，會對銷售熱區配送較多快篩試劑，紓解民眾購買需求。

國民黨團質疑，衛福部的快篩試劑採購價僅67元，為何一劑還要賣破百元？綠委高嘉瑜也說，希望國內快篩價格能比照國外再便宜一點。陳時中表示，不清楚67元的數字從哪來，基本上進口快篩採購價就是95元，國產的74.5元，裡面包含貼標、分送、物流、藥師服務費等，其中的費用已比成本價要低。

陳時中強調，自己當然希望快篩試劑能越便宜越好，但若政府提供免費快篩，或是太便宜，就會擔心有囤積的情形，到時候反而讓供需之間無法平衡，若快篩更便宜我不反對，但基本上還是要讓購買價不要與成本差太多，因此要由政府分擔一部份的費用，剩下的由大家來分擔，會比較合理。