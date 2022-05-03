國內確診個案連日破萬，台北市許多校園因此停課，卻有家長抱怨，雖想陪同小孩進行居家隔離，卻沒收到居家隔離書，難以向職場請假，台北市議員洪健益要求，北市衛生局、教育局應合作，給予統一格式的居隔書，別多頭馬車，導致作業流程毫無效率。對此，衛生局長黃世傑允諾會進行相關研擬。

台北市議會下午進行警政衛生部門質詢，洪健益指出，近期因為確診、居隔人數過多，導致北市醫療體系崩潰，居隔書也錯誤百出，他詢問北市醫療體系是否無法負荷、衛生局系統是否攤掉，黃世傑指出「是」，但強調一直有在努力改善。

洪健益接著表示，目前中央自主回報系統上路，交由確診個案自行填寫相關接觸者，但許多民眾抱怨，居隔新制「3＋4」都快結束了，卻還拿不到居隔通知書，也無法向公司請假，更有家長陳情，抱怨居隔證明書遲遲沒下落，導致他們無法向職場請假，返家陪同小孩居隔，處境為難。

衛生局疾管科長張惠美表示，民眾若符合相關接觸者條件，且有確診、居隔事實，都會補發居隔證明，有需要可以撥打防疫專線，遭洪健益反嗆「打得通嗎？」，批評現在包括1922、衛生局及區級關懷中心電話都打不通。

洪健益認為，先前居隔證明都由衛生局發送，如今因人力不足，今起行政委託教育局協調校園護理人員協助發放，校護必須一肩扛起疫調造冊和居隔通知，但每間學校僅1至2位護理師，根本來不及，且發放格式不一，難以說服職場主管放行。

洪健益說，家長若要陪同小孩居隔，相關單位應負起開立居家隔離書的責任，別各做各得，多頭馬車的結果就是毫無效率，要求衛生局、教育局及北市聯醫共同討論合作，研擬居家隔離書統一格式，由教育局授權學校蓋章背書，才有實質效力。

教育局表示，校園防疫小組不單只是一個人，而是由校內許多幹部組成，不是只有校護一個人在忙，衛生局長黃世傑也承諾，後續會與教育局研擬相關作法。