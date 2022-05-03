華視新聞台再出包，今天在播報總統蔡英文主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」新聞時，將蔡英文誤植為「蔡EE」，讓蔡英文臉書被波及，不少網友留言調侃「EE總統好亅，還有網友截圖華視出包畫面，留言強調「這不是假新聞」。

華視之前在短短10天內出包5次，先是4月20日跑馬燈連續兩次出現「共軍飛彈襲台」、「大屯火山爆發」等不實訊息；接著報導蔡英文總統滿意度時，將行政院長蘇貞昌誤植為蘇貞昌「總統」；播報美國職棒新聞將美聯中區的球隊隊徽搞錯，明尼蘇達雙城隊徽誤植成芝加哥白襪隊，白襪隊徽誤植成堪薩斯皇；跑馬字幕出現「上海日增1181萬例，確診近一個月新低」的誇張數字。

蔡英文今天上午主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，根據網友爆料，華視第6度出錯，播報時將下方標題字幕打成「劉任遠接任空軍司令 蔡EE總統親自授階」，蔡英文名字被誤植為「蔡EE」。

不少網友湧入蔡英文臉書留言調侃，高喊「蔡EE」、「EE總統」，諷刺問好「早安，蔡EE」，還有網友憤怒表示，「蔡EE，華視五度五關又出包啦！可以關台了」、「歸岡欸」，網友甚至自編對白，「唬爛防疫被看破手腳。蔡ee：eeeerrr」，華視這波出包，連蔡英文臉書都跟著遭殃。