台南市長黃偉哲宣布，學校教職員工生受居隔及陪伴者快篩試劑6日起在校領取。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增495例，一口氣比昨天增加百例，133例沒症狀、382例有症狀，均為輕症。台南市長黃偉哲說，因應校園確診人數增加，由於學童需家長照顧，「1人染疫、全家確診」屢見不鮮，6日起將全面提供台南市大專以下教職員工生，被匡列居家隔離可領取快篩試劑。

教育局長鄭新輝說，因應學生確診、居隔人數持續增加，接下來將透過分流，讓學校教職員工生能趕快取得快篩，一般民眾不適用，適用對象包括台南市轄區內大專校院以下各級學校（含國、私立）、幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務中心及非學校型態實驗教育教職員工生。

黃偉哲說，這項措施主要是便利受居隔的學校教職員工生及12歲以下陪伴居隔者（限1人），能即時領取快篩試劑，減輕衛生所人員行政負擔，經衛生單位匡列為居家隔離者的快篩試劑，統一至教育局分區指定的中心學校領取，不用再到衛生所領取。

鄭新輝說，台南已獲配4萬1184劑快篩，教育局採分成6大區域中心學校，包括大新營區、大北門區、大曾文區、大新化區、大新豐區及永華區，由區內各校依實際居隔人數試劑需求，統一至中心學校領取，再通知受居隔者家屬到校領取。

6所可領取快篩試劑的中心學校分別為新營國小、佳里國小、麻豆國小、新化國小、大灣國小及開元國小，統籌協助區內各校需求，6日起周一至周日每日上午8時至下午4時由學校指定專人負責辦理領取作業。

鄭新輝表示，領取快篩試劑依規定，成年人及大學以上學生每人領3劑、高中職以下學生及幼童每人領取2劑、12歲以下兒童另加領陪伴居隔者（限1人）可領3劑。