mini LED廠富采(3714)周五下午召開法說會，由晶電董事長范進雍、隆達董事長蘇(峰)正、晶成董事長施韋、富采財務長張博儀等高層出席，說明第一季財報以及後市營運，並於同月31日舉行股東常會，公司上周上傳營運報告書表示，富采元年在顯示、車用、感測、特殊照明、新一代化合物半導體等五大領域發酵，均展現多年研發能量，3月底以私募方式引進友達(2409)、群創(3481)資金，興建6吋Micro LED廠，有助擴大產能出海口，並盡快力拚Micro LED量產的終極目標。

LED產業步入傳統淡季、紅鏈來襲恐慌等，富采二月初衝上104元高點後一路下滑，上周三跌至56.2元之上市以來新低價，期間跌45.96%，隨後股價緩步回升，雖然目前外資止步連3日賣超、大盤頹勢，但隱含現金殖利率提升至3.30%，富采周二止跌回神持續，收漲3.07%報60.5元，重返60元關卡、5日線。

隨著Mini LED整體市場需求的擴大，富采陸續將Mini LED晶粒與模組導入於多款大型品牌的顯示與IT產品中，更被市場譽為Mini LED領頭羊。然各界相當關注富采在實現Mini LED大量量產後，是不是也能將Mini LED的成功模式，複製在Micro LED產品中。近期富采透過私募案攜手台灣兩大面板集團，集結台灣供應鏈力量，加速Micro LED產品量產．企圖搶先攻佔頂尖顯示器市場。在富采三大集團聯合之下，當然不會只是紙上談兵，在這次Touch Taiwan中，富采整合旗下三大子公司晶電、隆達及晶成的研發能量與技術，端出多道Micro LED好菜。

營運報告書中顯示，mini LED方面，富采統計去年營收占比達25%，在國際標竿品牌帶動之下，需求持續成長，富采也將進一步把Mini LED的量產經驗與能力運用在實現Micro LED產品上，協助產業快速達成Micro LED量產目標。富采董事長李秉傑也誓言，富采在Micro LED已經準備好了，全力搶攻車用、5G及感測等新商機。

在車用領域，富采也與合作夥伴共同開發未來大尺寸高輝度mini背光顯示器和多項符合電動自駕車的創新車用產品。而熱門的第三代半導體議題，富采旗下晶成半導體具備第三類半導體、5G、功率元件、微波元件等化合物半導體代工技術與能力，目前亦正配合客戶需求進行產能擴充，預期2023年看到布局成果。