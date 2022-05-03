南韓天團防彈少年團(BTS)所屬經紀公司HYBE娛樂，旗下「Source Music」所打造的全新女團LESSRAFIM，於昨(2日)終於正式出道，發行首張迷你專輯《Fearless》，並舉行SHOWCASE公演；然而才剛成團，先前卻有論壇爆料16歲成員Garam金佳蘭(音譯)，出道前曾霸凌同學，成員們也首度對此表態。

上月5日，有網友曬出金佳蘭國中時期照片，並表示她經常欺負同學及後輩，如果後輩不主動跟她打招呼，她就會用私訊咒罵對方，還曾將受害者逼到送醫治療，網友更聲稱金佳蘭未成年抽菸及喝酒，在國中時期相當有名，幾乎整間學校都認識她，還爆料她和1名好友的露骨對話，在網路話題迅速發酵。

自霸凌爭議爆發，經紀公司HYBE先是表示確認中，後來在Source Music官網說明，經過謹慎查證，網路上的文章為惡意構陷，經過巧妙合成照片，再經特地扭曲事實，且公司通過第3方查證，發現金佳蘭才是當時校園暴力受害者，因此HYBE表示將採取強硬法律措施，絕不寬恕任何一位造謠者。

時隔多日，LE SSERAFIM終於在預定的5月出道，在昨天Showcase被提問到霸凌事件，事件當事人金佳蘭給出答覆：「難以告知這些消息。身為LE SSERAFIM的成員，往後會展現更努力的面貌」，隊長金采源也幫忙回答：「此事正在公司內部討論過程，不適合通過這個場合答覆，在別的時候會有可以回答的機會」。