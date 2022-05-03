台東縣單日破百，今天新增102名確診者，84名民眾戶籍或居住地分住在13鄉鎮市、18名為外縣市通報，年齡介於1-91歲不等，皆屬輕症，35例為密切接觸者確診、1例可傳染期有外縣市足跡及66例感染源待釐清，目前全台東縣累計個案數共3500人，1506人仍隔離中。

35例密切接觸者確診個案中，2例為同校、14例為職場，19例親友接觸傳染，其中綠島某浮潛公司員工群聚衍生新增7例個案累計16案、3例為東管處外包公司又延伸新增確診3案，豐田地區某補習班群聚事件衍伸至學生的家人2例，目前此補習班已累計15例確診案。

另外，縣內某老人養護機構於昨天1員工自主快篩陽性，通報全院212人)緊急進行快篩，48人快篩陽性送PCR採檢後有13人確診，其中有11人為員工、2人為住民。2名確診住民同住一間6人房，其餘4人雖快篩陰性但仍安排就地居隔。

為了確保傳染鏈不擴大，縣府已緊急協調馬偕醫院下午進駐進行全院PCR採檢並提供200套防水隔離衣及N95口罩。縣府已立刻組成應變小組，針對隔離措施、照護人力、醫療分流等細項進行研議並進場輔導，以維持住民照顧服務。

另外，台東縣今日校園新增24生確診，累計共168生、12師。在調整或新增暫停實體上課學校部分：東大附小1班級延長停課至5／8、3班級延長停課至5／9、蘭嶼高中1班級延長停課至5／9、福原國小1班級延長停課至5／9、太平國小2班級停課至5／9、富岡國小附幼兒園停課至5／9、康樂國小1班級停課至5／9、康樂國小附幼1班級停課至5／9、仁愛國小1班級停課至5／9、富山國小1班級停課至5／10、卑南國小1班級停課至5／4、卑南文理補習班停課至5／4、新生國小1班級停課至5／4。