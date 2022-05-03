進入5月，時序已經來到汛期，3日經濟部長王美花由水利署長賴建信陪同至水利署視察防汛整備作業情形並聽取簡報說明，並與所屬水資源局、河川局等視訊瞭解各地防汛工作情形，對水利署已完成各項整備工作給予肯定，提醒水利署因應極端降雨事件增加，請與地方政府合作保持密切連繫，即時傳遞各項警戒訊息，提高警覺要做最好的準備，以平安度過汛期。

王美花指示，水利署於2月份開始進行防汛整備，與縣市政府進行座談溝通，完成各項防汛演練、器材檢整及複查督導等整備工作，有助於防汛工作順遂，給予肯定；於防災應變時加強與地方政府聯繫合作是減災的重要關鍵，水利署共同合作減少災害，對於日月潭等水庫清淤、河川疏濬不能鬆懈，請各河川局注意防汛缺口，水資源局於水庫高水位操作，應隨時掌握降雨資訊，即時反應操作。

賴建信說，由於氣象具有不確定性，預報能力有其極限，水利署落實每日三查氣象水情，為確認防汛工作落實，2月份由河川局與地方政府自主檢查，3月份由河川局主管進行複檢，4月份再由水利署抽檢，就是要確認設施妥善率達到百分之百，對於內、外水防汛熱點風險盤點，預布抽水機降低危害，並善用1,595名防汛護水志工、520個防災社區落實全民防災降低災害。目前全臺水情正常，水庫蓄水率約3~9成，水庫操作也請各水資源局細緻調控充分運用水資源，提升防災作業能力以降低水患危害。