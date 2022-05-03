隨著疫情快速升溫，許多老師因孩子被匡列，必須請假在家陪同，出現課務安排困難，加上學校陸續出現確診，也讓家長和師生人心慌慌，台北市上周國高中實施遠距教學演練，本周則恢復實體上課，但仍有許多學校出現確診人數飆升因此停課。台北市景美女中今天中午舉行課發會，決議9日起全校改採線上遠距教學。

景美女中校長黃贇瑾表示，學校請防疫假的同學已超過100人，且每日都有家長反應擔憂學校疫情，學校在開完課發會後決議，高一、二同學自5月9日至5月13日將實施線上遠距教學一周。

此外，學校考量高三接下來要面對申請入學第二階段重要期程，為降低學生應考的權益干擾，校方指出，高三自5月5日起實施居家遠距教學，但參加分科測驗、模擬考、模擬面試及學期補考的同學，都要到校。

校方也指出，因5月21日為國中教育會考，學校作為考場學校，配合教育局規定，5月16日至5月20日全校高一、二、三同學，均實施線上遠距教學，高一、二期中考則延後至5／23、5／24實施，至於5月28日校慶的部分則照常舉行，但配合教育局規定，不開放校外人士入校參加