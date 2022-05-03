眾所皆知，畫設紅線路段禁止臨時停車。一名男網友在臉書抱怨，他先前來台北辦事，剛出停車場後靠路邊設定導航，就立刻遭到民眾檢舉，因而吃上罰單，讓他直呼台北市好恐怖。文章曝光後，網友見開罰路段明顯畫設紅線，無法苟同原PO的想法。

男網友在臉書社團《爆怨公社》發文，稱自己先前從宜蘭來台北辦事，才自停車場駛出，發現導航尚未校正，見後方有車，便打方向燈後靠右臨停，僅停靠不到1分鐘就駛離，未料他近日收到罰單，才驚覺當時被民眾檢舉。

原PO痛罵，馬路如此大條，他不曉得自己哪裡妨礙到檢舉人，直呼「台北市好恐怖」，他會乖乖繳罰單，但認為這檢舉行為矯枉過正，希望網友別跟他講鍵盤正義。

男網友不滿臨停卻被民眾檢舉。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

貼文發布後，不少網友看原PO貼出的罰單照片，發現原PO臨停之處畫設紅線，且非常明顯，紛紛痛罵，「這種路那麼窄，我一定不可能停這樣，開遠一點找路寬的地方啊，自私的人真可怕」、「只會怪導航跟檢舉人為何不先檢討自己呢？千錯萬錯都是別人的錯」；還有網友調侃，「趕在他們再也不能檢舉前，你趕上了」。

實際上，交通部宣布自4月30日起不再受理紅黃線臨停民眾檢舉，但汽機車若在特定地點違規仍可檢舉，包括，公車站牌、馬路口10公尺內、消防車出入口5公尺內以及禁止臨時停車標誌內等。