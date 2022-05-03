當天加碼發送限量紀念品清真寺造型悠遊卡。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

2022台北開齋節歡慶活動將在5月8日於大安森林公園登場，因應疫情，民眾需持兩劑疫苗接種證明才能入場。此外，今年首辦「草地電影院」，將室內影廳拉到戶外，民眾可在公園綠地欣賞電影，感受愜意氛圍。

觀光傳播局局長劉奕霆表示，除進入管制區須出示接種2劑疫苗紀錄證明外，活動期間全程佩戴口罩、禁止飲食，並落實體溫量測及手部消毒。此外，活動2處服務台、醫護站皆備有酒精或消毒液，並配有額溫槍等設備供民眾自主測量。

活動設有20個販售穆斯林日常生活用品的清真市集，今年也首次舉辦「草地電影院」，將室內影廳拉到戶外，民眾可在公園綠地欣賞「助守在異鄉」及「隱藏的大明星」兩部精采電影，感受愜意氛圍，現場還有阿拉伯書法、烏德琴教學、文化交流小書攤等，讓民眾進一步了解穆斯林文化。

為何選擇打2劑才能入場？觀傳局表示，活動防疫依循中央規範，且本次活動全程不脫口罩，最後決定以大眾普遍打完2劑，有一定防護力來考量，當參與活動標準。

當天將加碼發送限量紀念品，只要下午1時30分前抵達活動主舞台旁指定地點領取號碼牌，配合出示疫苗接種紀錄，即可領取柯文哲市長親自發送的清真寺造型悠遊卡1個，限量200名，發完為止；另外，民眾在現場填寫活動問卷也可獲得開齋節限量防護口罩1組。