南投縣3日新增73例確診個案，其中有9例為外縣市感染，另外家庭群聚有13例、職場8例、校園有6例、朋友群聚3例，另外有34例感染源不明，占確診總人數的53％；衛生局長陳南松說，將在4大鄉鎮共6家醫院開設社區篩檢站，來避免民眾前往醫院急診室影響重症醫療量能。

南投感染鏈很多，校園停課又復課讓家長苦不堪言，不斷詢問到底什麼時候可以施打疫苗，衛生局今表示，最快將在本周五開打，目前縣內繳回的同意書有將近4成5家長同意施打，仍有不少民眾在考慮，想等待其他兒童施打後決定，也有為數不少民眾在等待BNT疫苗。

陳南松表示，目前共有38校有班級停課或全校停課，包括確診案例還有接觸後預防性停課的情況都有，目前還有許多疫苗接種同意書在家長手上，因規定必須給家長7天時間考慮，所以要等待全校回報以後，才能進行後續作業。

陳南松也說，目前確診數不斷攀升，防疫人員幾乎都沒有休息，案件很多不堪負荷，因此拜託民眾配合珍惜防疫量能，現在為了避免大量民眾前往醫院篩檢造成急診壅塞因此在南投、竹山、草屯、埔里開設社區篩檢站，進行分流之外，也能減少對重症、即指診醫療量能的影響。

陳南松強調，目前6家專責醫院開設PCR採檢讓民眾快篩陽性、或有症狀之民眾，由衛生局安排採檢，必要時可以直接開與症狀治療藥物，提醒民眾自行採檢若為陰性不用回報，陽性也不用慌，通報衛生局後等待通知，留意簡訊等待近一步採檢通知，也提醒民眾做好自我防疫措施，保護自己也保護他人。