連鎖餐飲集團王品(2727)公布2022年股東會紀念品內容，為感謝鐵粉股東在疫情期間不離不棄、大力相挺，宣布再加碼推出包括三重好禮、總價值達3000元的「王品股東大禮包」，創下史上最大手筆，以目前股東人數約8.3萬名估算，發出紀念品價值高達2.49億元。

王品自2018年起發放股東會紀念品，2018年為75折優惠券、2019年為500元抵用券。2020年大舉加碼為2200元抵用券，引發投資人熱議、帶動股東人數顯著增加，去年二度加碼至2516元的股東大禮包，今年同樣為大禮包，但價值一舉增加至3000元。

今年「王品股東大禮包」包括適用全集團門市、且無低消及平假日使用限制的200元紙本現金抵用券，每月1張共12張、限平日使用的「王品瘋美食APP」200元電子抵用券、以及「王品瘋美食購物網」100元電子抵用券4張，後兩者均為消費滿千可折抵一張。

王品表示，去年是餐飲業最艱辛的一年，除了有賴全體同仁共體時艱，也感謝鐵粉股東以實際行動消費支持，王品才能撐過疫情挑戰，希望邀請股東到門市，讓王品以美食款待「王品心中最重要的人」。

王品預計6月28日召開股東會，由於已於4月30日已停止過戶，意味在4月27日持有王品股票的股東才可享有上述鐵粉優惠。王品指出，持股未滿1張的王品零股股東，需先參與電子投票後至股代處、或親自出席股東會領取。

而持股逾1張的王品股東，除可親自出席股東會領取，亦可在5月27日至6月21日間憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，或在7月7日、8日、11日憑電子投票畫面，至台北永豐金證券股務代理部兌領。