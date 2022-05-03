南韓「性感小野馬」泫雅離開女團Wonder Girls和4Minute後，以個人歌手身分相當放飛自我，除了在造型方面更加性感，不久前更和師弟Dawn（金曉鐘）愛情長跑修成正果，點頭答應求婚升格準人妻；泫雅多了新身分穿衣尺度照樣火辣，近日穿上一件超短版襯衫，微露南半球，畫面噴鼻血。

今年29歲的泫雅，早年以偶像團體出道，個人單曲的火辣形象迅速引起大眾關注，收獲死忠粉絲，雖然她曾說過不喜歡公司當時給她的打扮，更直言「不喜歡沒有理由的裸露」，表示會繼續保持好身材，但希望給外界的感覺是健美的，而非情色的。

今（3日）她在Instagram發文，曬出兩張照片，照片中雖然看不見泫雅的臉，但可以看見她的身體，她穿著超短版的白色襯衫，襯衫設計包不住泫雅的D罩杯，還隱約露出南半球，尺度相當大，畫面令人血脈賁張，她側對鏡頭，露出緊實腰線，左胸下方刺了一個愛心的刺青，圖案似乎是一對情侶接吻的樣子，照片標記造型師，似乎很滿意這個造型。

粉絲熱情留言「泫雅好辣！」、「我有點流鼻血了」、「好性感」、「這個紋身太可愛了」、「今天的風格也好棒，祝姐姐度過美好的一天」

29歲的泫雅個性和身材一樣火辣，直來直往的她和男友Dawn爆出戀情時，被經紀公司Cube否認，但兩人直接認愛，也共進退解約，還一起跳槽到江南大叔PSY的公司P NATION，陸續都有推出新作品，粉絲也相當支持兩人的戀情，他們宣布修成正果更獲得滿滿祝福。