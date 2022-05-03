為迎接疫後觀光產業復甦並培育優質人才，台北福華大飯店今（3）日宣布攜手中國科技大學成立產學專班，讓理論印證實務，以四年量身訂作的職業生涯規劃及專業培訓，為觀光飯店產業育才並爭取更多人力投入觀光飯店產業。強調聚焦專業的產學專班將從「觀光與休閒事業管理」、「企業管理」、「國際商務」與「行銷流通管理系」錄取三十位學生進行四年完整培訓，薪資從2萬6500元起跳，視個人表現升職調整後可達3萬3千元至3萬6千元不等。實習年資併入正職年資計算後，直接與飯店集團儲備幹部機制接軌，有望成為中階幹部，可說是對年輕學子的「利多計畫」。

臺北福華飯店總經理肖瑞強表示，臺北福華大飯店身為國際WORLDHOTELS成員，臺灣最大五星級連鎖飯店集團之旗艦店，多次獲得合作夥伴的年度記錄肯定，如2021年「Hotels Combined 臺灣人氣旅宿早餐獎」、「Trip.com 最受歡迎飯店」，以及「M & C Asia 2021 Stella Award 臺灣最佳會議飯店」三座獎項等。

肖瑞強指出，台北福華今年度與中國科技大學合作的產學專班合作，希望藉由與中國科技大學合作為契機，在企業需求架構為基礎之上，建立人才培育與產學研發之合作平台，共同創造各種產學合作機會，促進雙方永續發展。肖瑞強說，本次產學專班的成立，在「錄取專班等同正職任用」的規劃下，專班學生從大一到大四將在給薪工作中接受完整的飯店相關專業訓練，從中了解自身興趣潛力及未來發展之外，從大三起將會展開成為未來幹部儲備之路，畢業後優先參與飯店集團的實習幹部徵選機制，成為新一代「福華人」，實現自身熱情與夢想。肖瑞強並肯定且感謝中國科大推動企業夥伴的做法，除讚揚中國科大師生的卓越表現外，並指出強化學校教育與產業人力的連結，可大幅縮短產學落差，對於學生也是非常重要的「育才」與「留才」機制。

台北福華飯店副總經理陳雅惠則指出，創造正面積極歡悅的工作環境，為觀光產業與社會貢獻努力，是台北福華大飯店引以為傲的企業精神。因此福華飯店長期與學術界密切聯繫及合作，並為產業能量身打造專才專用的工作場所，成為期待投身飯店的年輕學子發揮自我潛能的平台。

台北福華飯店與中國科技大學於今（3）日假飯店花梨軒舉行公開簽約儀式，與會人員包括台北福華大飯店總經理肖瑞強、副總經理陳雅惠及人力資源部總監曾明慧。中國科技大學則由校長唐彥博、副校長張偉斌、教務長陳哲、招生中心執行長曾喜炤，及各院系院長主任共十位代表出席與會，顯示此活動對產學兩方的重要性。