新北市板橋警分局警備隊員潘惠宗2019年酒測值勤過程，因民眾不配合酒測，將其依法辦理，未料該執勤影像卻被警局做為負面教材，另警局又在風紀資料中點評其工作表現「耐性不足」、「輕佻態度尋釁民眾」等，一同放置在未加密檔案交換區，使得員警可任意觀看，潘男認為此舉侵犯他名譽、隱私權，因此對板橋警分局提告。新北地院近期判處警局賠償5萬元，全案可上訴。

潘惠宗2019年3月間攔測酒測時，曾以百斤體重重壓民眾頭和肩頸，並故意搖晃身體，造成對方多處挫傷，新北地院今年3月間才依公務員假借職務上權力、機會故意犯傷害罪，判處其6月徒刑。

潘男指控，警局將他2019年1月間執勤酒測勤務的密錄器畫面，做成擴大臨檢前的教學影片，影片檔除了點出其姓名外，影片剪接方式更會讓人誤會他未合法執行勤務，嚴重侵害他名譽，使其遭列管無法擔任霹靂小組成員。

另外，警局督察組長還放任同仁，將他的感情、生活狀況等私密隱私添加在風紀資料中，並一同放置在未加密檔案交換區，嚴重侵害其隱私權，因此決議向警局提告求償400萬元。

不過，板橋警分局辯駁，潘男指控的影片是實施擴大臨檢勤務所製作的案例教育教材，依據警察機關勤前教育實施規定，勤前教育紀錄可張貼在警察機關內部網站供員警點閱，因此該影片放在未加密檔案交換區，並無違法，而影片中放置的字幕或圖卡，只是真實呈現潘男和民眾的對話內容，凸顯其執勤的不適當行為，作為其他員警的借鏡。

板橋警分局指出，潘男在影片沒有入鏡，單憑聲音不足以辨識，且實施酒測是可受公評行為，另外針對影片和風紀資料存放的路徑，並非所有同仁都可以閱覽、下載，使用對象是內勤人員公文交換使用。

新北地院認為，警局將潘男執勤過程做成影片，放在未加密檔案交換區，提供內部員警點閱，並無不法，也未侵害潘男名譽權，且潘男以此作為無法選入霹靂小組的理由，並無舉證有何因果關係，因此認為該主張屬無據。

不過，警局將記載有潘男感情、生活狀況，以及「以不當言詞、輕佻態度尋釁民眾」、「耐性不足，易受情緒左右行為」等評論其工作表現的風紀資料，放在未加密檔案區，使他被列管為警備隊關懷輔導對象，此舉已經侵害潘男隱私、名譽權，因此判處板橋警分局賠償5萬元。