華視新聞台在今（3日）12點40分播報新聞時，下方標題竟將蔡英文總統誤植為「蔡EE」，針對今日的失誤，華視稍早發表聲明道歉，並表示今日失誤者為20日早上7點晨間新聞出錯之相關人士。

華視發出道歉聲明，「華視新聞午間標題再次發生錯字，事發過程特此說明。為嚴格審核相關新聞內容，華視新聞台於各時段再加派編審。當值彭姓編審審核文稿，卻誤將審核標示「E」，加入正確標題，導致錯誤內容於午間新聞出現10秒鐘。由於該員亦為4／20早上七點晨間新聞出錯之相關人士，將加重懲處。」最後華視針對再度發生失誤，向全國觀眾致上最深歉意，也向總統蔡英文女士誠摯道歉。

華視新聞台在兩周內出包6次，先是20日7點跑馬燈出現「共軍飛彈襲台」、9點34分又出現「大屯火山爆發」等不實訊息，24日報導「總統滿意度」時，將行政院長蘇貞昌官銜誤植為「總統」，29日播報美國職棒新聞，又將美聯中區的球隊隊徽搞錯，30日，華視新聞側邊的跑馬燈打著錯誤訊息「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」，將新增1萬多例的上海疫情多加上1000多萬例。今日在播報劉任遠接任空軍司令新聞時，將蔡英文總統誤植為「蔡EE」親自授階。