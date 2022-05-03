台北市明倫社會住宅44坪3房型月租高達4萬500元被批，不過新北市議員李倩萍發現，新北三重某透過包出代管出租的社宅，10.6坪月租高達2萬8000元，每坪月租2641.5元，是明倫社宅每坪920元快3倍，弱勢民眾根本無法負擔，更喪失中央推動包租代管美意。新北市城鄉局表示，該案是中央與業者合作推出包租代管社宅，已經下架，會與中央合作嚴加審查。

李倩萍指出，根據「社會住宅包租代管出租住宅市場租金價格原則」，包租代管社會住宅是尋找附近三處坪數、地點類似物件來平均訂出租金標準，但如何找、怎麼找都由租屋服務事業自行尋找與評估標準，訂定標準後也由租屋服務事業「自行審查」。

內政部「社會住宅包租代管出租住宅市場租金價格原則」有授權地方縣市政府視實際需要自行訂定包租代管租金評定機制，市府應該要好好的深入了解，重新修訂新北市更嚴謹的租金評定標準。

李倩萍也說，不動產仲介經紀業同業公會也曾表示，部分不肖業者會謊報租金或製造AB合約或像屋主索討修繕費等等來賺取更多的費用，最後受害的都是公益出租人或者無辜的社宅需求者，市府除了增加委託廠商內控外，更應該建立一套嚴謹的品質控管機制。

新北市城鄉局長黃國峰表示，包租代管收費方式有一套機制，會有估價師認證，三重套房一坪最多應該只有1200元，價格太貴了，會與國家住都中心一起來稽查處理。

城鄉局表示，若業者有違規情形，他們會記點給予懲處，每1點罰500元，並且要求業者賠償民眾損失，若有嚴重違法事件，將會依法處理。