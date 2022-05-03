雲林縣3日確診增251例創新高，西螺果菜市場傳播鏈大爆發。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣3日新增本土確診案251例，是疫情爆發以來歷史新高，其中西螺鎮多達50例，主要是西螺果菜市場人流多，且菜販來自全台各縣市，在地民眾被感染後先傳給家人，再延燒至學校，因此將加強市場防疫措施，請進出市場人員盡速完成3劑疫苗施打，同時請市場規畫人力備援計畫，確保運作不中斷。

雲林縣3日確診者分布於縣內所有鄉鎮市，20鄉鎮市無一倖免，分別為西螺50例，斗六36例，虎尾31例，斗南20例，北港與莿桐各15例，二崙12例，土庫9例，古坑、麥寮、台西、四湖各7例，崙背6例，大埤與林內各5例，東勢、褒忠、元長、口湖各4例，水林3例。

雲林縣政府表示，雲林已連續4天確診人數突破百人，3日更突破200人。近日西螺鎮疫情急速升溫，導因於西螺果菜市場每天南來北往人流眾多，在地民眾感染後再各自傳染給同住家人，最後病毒隨染疫學童到校，於校園內傳播，由於學校人數多且密集，因此確診數大爆發。

縣政府說，近期全台確診病例數持續增加，兒童確診人數亦是如此，雲林縣已於本月2日開打6至11歲兒童莫德納疫苗，2日完成50人接種，縣內6至11歲兒童約3萬人，可見大部分家長尚在觀望中。